Ученые: Мировая рождаемость впервые упала ниже уровня воспроизводства

Мировая рождаемость впервые в истории упала ниже уровня воспроизводства

Tекст: Мария Иванова

Мировой показатель рождаемости в 2026 году впервые опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, передает РИА «Новости».

По оценкам авторов исследования «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World», для поддержания численности населения в среднем требуется около 2,2 ребенка на одну женщину.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Такого никогда прежде не происходило – ни во время войн, ни во время пандемий», – говорится в тексте работы.

Специалисты проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. Долгосрочная тенденция к сокращению рождаемости выявлена в 219 государствах, при этом признаков ее прекращения пока не наблюдается. Общий тренд на снижение достиг своего пика еще в 1978 году.

Снижение рождаемости все больше затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода. Например, в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Таиланде составил 0,87 ребенка на женщину, в Колумбии – 1,01, в Иране – 1,35, в Бразилии – 1,52.

При сохранении текущей динамики население Земли продолжит расти еще около 30 лет за счет демографической инерции. Ожидается, что оно достигнет пика примерно в 9 млрд человек около 2056 года, после чего начнет сокращаться. Базовый прогноз ООН предполагает пик в 10,3 млрд человек в 2084 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе вымирания западных государств на фоне снижения рождаемости.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин спрогнозировал достижение пика численности населения планеты к 2046 году.

В прошлом году Фонд ООН в области народонаселения зафиксировал падение мировых темпов рождаемости до рекордно низкого уровня.