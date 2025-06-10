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ООН: Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости
Уровень рождаемости во многих странах мира достиг исторического минимума, при этом каждый пятый человек сталкивается с невозможностью завести желаемое количество детей из-за роста расходов на жизнь, говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Мировые темпы рождаемости упали до рекордно низкого уровня, сообщает ТАСС. Многие люди не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем, говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Специалисты организации опросили 14 тыс. человек в 14 странах, включая США, Индию, Бразилию и Германию. Каждый пятый респондент заявил, что не может иметь столько детей, сколько хочет.
Главной причиной отказа от деторождения опрошенные назвали финансовые трудности и высокую стоимость жизни. Также среди причин отмечаются трудности с совмещением работы и ухода за детьми, неэффективная демографическая политика, проблемы со здоровьем и политическая нестабильность.
«Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости <…>. Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис», – заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.
Ожидается, что в ближайшие 90 лет население Земли увеличится на 3,1 млрд человек, в основном за счет высокой рождаемости в странах Африки, Азии и Латинской Америки, после чего начнется постепенное сокращение. В то же время в Европе и Японии ожидается уменьшение населения к 2050 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Вьетнаме сняли ограничения по числу детей в семье из-за снижения уровня рождаемости.
В Китае чиновники посещают дома женщин, чтобы узнать об их репродуктивных планах.
Между тем Илон Маск назвал падение уровня рождаемости главной угрозой для человечества.