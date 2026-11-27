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Турция подтвердила цель довести товарооборот с Россией до 100 млрд долларов
Минторг Турции подтвердил цель по товарообороту с РФ в 100 млрд долларов
Турция сохраняет приверженность цели увеличить ежегодный торговый оборот с Россией до 100 млрд долларов, заявил министр торговли Омер Болат.
На 20-м заседании Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Стамбуле Омер Болат отметил, что сейчас ежегодный объем торговли между двумя странами составляет около 50 млрд долларов, пишет ТАСС.
«Мы привержены цели обоих лидеров увеличить этот объем торговли до 100 млрд [долларов]», – заявил министр.
По его словам, стороны обсудили вопросы торговли, транспорта, энергетики и туризма с участием представителей профильных ведомств. Болат выразил надежду, что в 2027 году Турция и Россия продолжат развивать экономические отношения «с возрастающей скоростью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил о намерении России провести всестороннюю сверку часов по двусторонней повестке с Турцией на заседании межправительственной комиссии.
Ранее участники заседания российско-турецкой рабочей группы зафиксировали значительный рост поставок российских минеральных удобрений.
Также президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.