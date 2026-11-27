Tекст: Игорь Иножарский

Израильский криминальный авторитет Эран Хая, экстрадированный в четверг из США, подозревается в организации двух покушений на соперника Эли Мусли в центре Тель-Авива, пока сам находился в Турции, пишет Ynet.

Хая и Шломо Ниамчик возглавляли преступную организацию, правой рукой Ниамчика был Ави Нисани. С января 2022 по январь 2024 года соратники Хая совершали убийства и покушения на соперников из группировки семьи Мусли. Шимон Равиво из этой группировки был убит в октябре 2023 года в Ор-Йегуде.

В основе дела – два провалившихся покушения на Мусли. Свидетель А. А. несколько раз встречался с Хая в Турции в 2023 году и получил через посредника пистолет и телефон для связи. В декабре 2023 года Хая попросил его собрать данные о Мусли и привлечь к подготовке убийства. Попытки 8 и 16 января провалились, при второй полиция задержала А. А. и Офека Харуша. Уликой стал видеозвонок Хая с А. А. 9 января 2024 года.

Прокуратура перечислила доказательства: показания двух свидетелей, прослушки, записи камер и данные с телефонов. Прослушка в машине зафиксировала разговоры соратников Хая, назвавших Хая и двоих других «планировщиками, инициаторами и финансистами» покушения, а записи упоминают около 10 млн шекелей, вложенных в убийство Мусли. Отдельный эпизод – попытка убийства Бена Коэна в ноябре 2023 года. Запрос об экстрадиции касался лишь покушений на Мусли, но в четверг выяснилось, что полиция допрашивала Хая и об убийстве Равиво. Адвокат Нир Ротенберг возразил: «Запрос об экстрадиции касался конкретного обвинения, а полиция намерена допросить его по обстоятельствам, не связанным с этим запросом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор «Моссада» Роман Гофман выступил за удар Израиля по Ирану без участия США. В среду израильские военные объявили о ликвидации главы службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе. В августе ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада» в районе Хан-Юниса.