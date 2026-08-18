18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
ЦАХАЛ ликвидировал участвовавшего в атаке командира «Исламского джихада»
В районе Хан-Юниса армией Израиля уничтожен командир группировки «Исламский джихад», участвовавший в нападении на кибуц Беэри и захвате израильского заложника 7 октября 2023 года, отчитались в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля сообщила об успешной операции, передает РИА «Новости».
«В воскресенье силы ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Тарека Анвара Хамиса Раи, командира роты в подразделении снабжения организации «Исламский джихад»», – заявили в пресс-службе. Военные подчеркнули, что перед атакой приняли необходимые меры для защиты мирного населения.
Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было достигнуто девятого октября 2025 года. Договор закрепили на саммите в Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Документ предполагал обмен заложников на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских войск.
Сейчас реализация мирных договоренностей остается незавершенной из-за серьезных разногласий сторон в очередности шагов. Израиль требует полного разоружения ХАМАС до вывода своих подразделений. Палестинское движение настаивает на немедленном прекращении ударов и выполнении гуманитарных обязательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильские военные ликвидировали в секторе Газа командира движения «Исламский джихад» Талала Джабера Абд аль-Аала.
В мае представители палестинского движения ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.
В марте Армия обороны Израиля устранила в Хан-Юнисе командира военной разведки Мухаммада Абу Шалеха.