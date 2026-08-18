Взрыв прогремел на финском заводе у границы с Россией

На заводе Stora Enso в Финляндии произошел взрыв резервуара с маслом

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на предприятии финской компании Stora Enso в городе Иматра, который находится примерно в десяти километрах от российской границы, передает РИА «Новости».

«Рано утром во вторник на территории завода Stora Enso в Иматре произошел взрыв резервуара с талловым маслом, в результате чего он загорелся», – говорится в сообщении.

Авария случилась около двух часов ночи, никто из людей не пострадал. На тушение пожара у спасателей ушло около двух часов.

Из-за происшествия талловое масло попало через ливневую канализацию в озеро Саймаа. В настоящий момент сотрудники предприятия и экстренные службы ликвидируют последствия разлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Stora Enso изучала возможность перепрофилирования производства для военных нужд.

В прошлом году лесоперерабатывающее предприятие объявило о значительном сокращении рабочих мест в Иматре из-за потери российских поставок

Месяцем ранее Россия уведомила Финляндию о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска Иматра-Светогорск.