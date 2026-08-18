Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Взрыв прогремел на финском заводе у границы с Россией
На заводе Stora Enso в Финляндии произошел взрыв резервуара с маслом
Крупная авария случилась на лесопромышленном предприятии в Иматре, где в результате возгорания в озеро Саймаа вылилось около 50 кубометров таллового масла.
Инцидент произошел на предприятии финской компании Stora Enso в городе Иматра, который находится примерно в десяти километрах от российской границы, передает РИА «Новости».
«Рано утром во вторник на территории завода Stora Enso в Иматре произошел взрыв резервуара с талловым маслом, в результате чего он загорелся», – говорится в сообщении.
Авария случилась около двух часов ночи, никто из людей не пострадал. На тушение пожара у спасателей ушло около двух часов.
Из-за происшествия талловое масло попало через ливневую канализацию в озеро Саймаа. В настоящий момент сотрудники предприятия и экстренные службы ликвидируют последствия разлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Stora Enso изучала возможность перепрофилирования производства для военных нужд.
В прошлом году лесоперерабатывающее предприятие объявило о значительном сокращении рабочих мест в Иматре из-за потери российских поставок
Месяцем ранее Россия уведомила Финляндию о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска Иматра-Светогорск.