Иран возобновил авиасообщение с Ираком

Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

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