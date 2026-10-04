Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Иран возобновил авиасообщение с Ираком
Иран возобновил авиасообщение с Ираком после снятия ограничений
Иранские авиакомпании возобновили полеты в иракский город Наджаф после того, как правительство Ирака сняло ранее введенные ограничения, сообщили СМИ.
Как пишет Tasnim, Иран возобновил авиасообщение с Ираком, сняв все препятствия для полетов. Первый после перерыва иранский самолет приземлился в аэропорту иракского города Наджаф, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями.