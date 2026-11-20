И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Ракета взорвалась в окрестностях иранского города Кешм
Tasnim: Ракета взорвалась в окрестностях иранского острова Кешм
Подрыв ракеты зафиксирован в окрестностях города Кешм на одноименном острове в Ормузском проливе, сообщает агентство Tasnim.
Взрыв произошел в 18:50 по местному времени в окрестностях города Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Ранее агентство Fars передавало, что звук взрыва был слышен в небе над островом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ормузском проливе два нефтяных супертанкера подорвались на морских минах.
Во вторник истребители США нанесли удар по ракетной площадке Корпуса стражей исламской революции на острове Кешм.
В понедельник в районе острова Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв.