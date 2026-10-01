Программа финала включала три этапа: дефиле в фехтовальной экипировке, демонстрация авторских костюмов, раскрывающих культурные особенности региона, города или этноса, а также вечерний выход (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

В финальном этапе приняли участие 60 спортсменок: 40 из них претендовали на титул «Мисс Фехтование – 2026» (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

К участию в номинации «Мисс» допускались незамужние спортсменки в возрасте от 18 до 25 лет; в категории «Миссис» – замужние (или ранее состоявшие в браке) в возрасте от 20 до 40 лет (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Отбор проходил в региональных организациях: по результатам отборочных этапов каждая из них могла направить в финал по одной участнице в каждой категории (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Всего на участие поступило свыше 180 заявок от спортсменок из 37 регионов страны (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

30 сентября в Москве прошел финал первого в истории российского спорта конкурса красоты среди профессиональных спортсменок «Мисс и Миссис Фехтование – 2026: королевы спорта – грация и мастерство» (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

Истощение мировых резервов нефти на руку России Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности Перейти в раздел

Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности Перейти в раздел

Россия вернула Родину миллионам русских Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности Перейти в раздел

Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности Перейти в раздел

Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности Перейти в раздел