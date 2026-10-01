Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
В Москве прошел конкурс «Мисс и Миссис Фехтование – 2026»
30 сентября в Москве прошел финал первого в истории российского спорта конкурса красоты среди профессиональных спортсменок «Мисс и Миссис Фехтование – 2026: королевы спорта – грация и мастерство» (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Всего на участие поступило свыше 180 заявок от спортсменок из 37 регионов страны (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Отбор проходил в региональных организациях: по результатам отборочных этапов каждая из них могла направить в финал по одной участнице в каждой категории (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
К участию в номинации «Мисс» допускались незамужние спортсменки в возрасте от 18 до 25 лет; в категории «Миссис» – замужние (или ранее состоявшие в браке) в возрасте от 20 до 40 лет (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
В финальном этапе приняли участие 60 спортсменок: 40 из них претендовали на титул «Мисс Фехтование – 2026» (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
20 оспаривали звание «Миссис Фехтование – 2026» (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Программа финала включала три этапа: дефиле в фехтовальной экипировке, демонстрация авторских костюмов, раскрывающих культурные особенности региона, города или этноса, а также вечерний выход (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Решение о победителях принимало жюри под председательством президента ФФР, главного тренера сборной России, двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
В категории «Мисс Фехтование 2026» победила Екатерина Евтушенко, вице‑Мисс стала Лилана Черчесова, а второй вице‑Мисс – Владислава Прилуцкая. Титул «Мисс зрительских симпатий» получила Арина Захаренко (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Федерация фехтования рассматривает возможность проведения конкурса на ежегодной основе (фото: Михаил Синицын/ТАСС)