Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов

Кравцов: К сентябрю 2027 года будет создан перечень игр и игрушек для детсадов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство просвещения планирует подготовить перечень средств обучения и воспитания для дошкольных учреждений к 1 сентября 2027 года. В этот список войдут игры и игрушки, необходимые для полноценного развития детей, передает РИА «Новости».

«Мы опираемся на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования, в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов – в том числе игр и игрушек», – заявил глава ведомства Кравцов.

К созданию списка привлекли научных сотрудников, производителей игрушек, опытных педагогов и представителей профильных министерств. Процесс контролирует советник президента России Елена Ямпольская.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня одобренных книг и игр для дошкольных учреждений.

Ранее ведомство запланировало обновление федеральной программы дошкольного образования. До этого министр призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.