  • Новость часаМолдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    Эстония запретила транзит зерна из России
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 16:13 • Новости дня

    Госдума поздравила китайский народ с 77-летием образования КНР

    Володин и депутаты Госдумы поздравили народ Китая с 77-летием образования КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты во время пленарного заседания парламента поздравили народ Китая с 77-летием образования республики.

    «Сегодня день образования Китайской Народной Республики. Это главный государственный праздник страны, 77 лет. В 1949 году было создано государство, наш стратегический партнер… Давайте наших коллег, товарищей из Китая, поздравим с этим днем», – отметил спикер нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    Володин напомнил о тяжелых испытаниях Китая, когда японские милитаристы за время оккупации уничтожили 35 млн жителей. Он подчеркнул, что именно в этой борьбе за освобождение страны сформировался современный Китай.

    «Сегодня мы с ним выстраиваем отношения на принципах дружбы, взаимного сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества. Невмешательства в дела суверенного государства. Это наши принципы», – резюмировал председатель Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики.

    Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов записал праздничное видеообращение на китайском языке.

    Ранее Вячеслав Володин с официальным визитом прибыл в Пекин для участия в заседании межпарламентской комиссии.

    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии у президента Владимира Путина приглашения на предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер может провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятия, которое пройдет в ноябре, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила, что более подробную информацию о возможных контактах на высшем уровне в рамках поездки дополнительно предоставят представители администрации президента.

    Во вторник в Кремле допустили подготовку Китаем встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В то же время Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения трехсторонних переговоров.

    На прошлой неделе в МИД России сообщили о вероятности встречи лидеров трех государств.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новая Госдума должна сосредоточиться на укреплении социальных гарантий гражданам и развитии страны, а не на популистских запретах – именно на такую работу депутатов настроил Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

    Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

    «Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

    При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

    Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

    «Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

    «Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    «Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий

    Политконсультант Корякин объяснил символизм даты начала работы новой Госдумы

    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поздравление Владимира Путина с Днем воссоединения с Россией исторических регионов придало первому заседанию Госдумы нового созыва особый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии». В среду президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва выступил с обращением к депутатам.

    «То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – считает политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    По его мнению, главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало именно поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой целью и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

    Еще одним значимым моментом в работе Госдумы нового созыва стало появление среди депутатов большого числа ветеранов и участников СВО, которые «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, многие из них еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

    «Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – добавил эксперт.

    Он отдельно обратил внимание на слова главы государства, обращенные депутатам, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает Корякин. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

    По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи: еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления  и дальнейшее устойчивое развитие экономики.

    При этом эксперт считает, что новый состав Госдумы демонстрирует, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны. «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

    Глава государства отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

    По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 07:13 • Новости дня
    Путин направил поздравления Си Цзиньпину в связи с годовщиной образования КНР

    Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-летием образования КНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений между странами.

    Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя КНР с 77-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики», – говорится в обращении главы государства.

    Президент России отметил впечатляющие успехи Китая в социально-экономической и научно-технической сферах под руководством Си Цзиньпина. По его словам, Пекин вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня. Отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул российский лидер.

    «Уверен, что наша встреча в ходе ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

    Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания», – говорится в поздравлении.

    Ранее в Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.


    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий отмену НДС при безвозмездной передаче Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии товаров для защиты от беспилотных аппаратов.

    Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе данных, правительство предлагает не признавать объектом налогообложения передачу товаров, работ, услуг и имущественных прав на безвозмездной основе указанным ведомствам для защиты от беспилотников, передает ТАСС.

    Кроме того, от НДС планируется освободить безвозмездное предоставление питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах и других аналогичных укрытиях в целях защиты от дронов.

    В проекте поправок также отмечается, что за налогоплательщиками, совершающими такие операции, сохранится право на вычет «входного» налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минцифры сообщило об обсуждении льготного НДС на книги. В марте Минфин предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

     Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    На создание РОС собрались направить более 38 млрд рублей в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство планирует выделить около 38,6 млрд рублей из бюджета на создание и целевое использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Всего на РОС планируется выделить 136,72 млрд рублей из бюджета на 2027–2029 годы, говорится в материалах к проекту бюджета.

    Правительство намерено направить около 38,6 млрд рублей из федерального бюджета на создание и использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году, передает ТАСС.

    Согласно материалам к проекту бюджета, общая сумма финансирования на эти цели в период с 2027 по 2029 год составит 136,72 млрд рублей. Из них на федеральный проект «Пилотируемая космонавтика» в 2027 году пойдет порядка 112,46 млрд рублей.

    В последующие два года финансирование пилотируемой космонавтики составит 107,883 млрд и 119,541 млрд рублей соответственно. На создание наземной инфраструктуры космического комплекса РОС в 2027 году заложено около 2,166 млрд рублей.

    Кроме того, капитальное строительство объектов инфраструктуры потребует почти 2,36 млрд рублей, а их организационно-техническое обеспечение обойдется бюджету примерно в 56 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе отечественного сегмента МКС.

    Генеральный конструктор Владимир Соловьев назначил запуск первого модуля станции на декабрь 2027 года.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Володин распределил направления работы между вице-спикерами Госдумы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин распределил полномочия и профильные комитеты между своими заместителями с учетом их профессионального опыта.

    Володин подписал распоряжение о распределении сфер ответственности и профильных комитетов между своими заместителями, передает ТАСС.

    Сам спикер продолжит лично курировать комитеты по обороне, безопасности и противодействию коррупции, международным делам, а также комиссию по регламенту. Кроме того, за ним остается контроль над аппаратом Госдумы.

    Первый зампред Ирина Яровая займется организацией законопроектной работы и Советом законодателей, а Иван Мельников будет отвечать за взаимодействие с Советом Федерации, омбудсменом и РАН.

    Виктория Абрамченко возьмет на себя комитеты по туризму, собственности и жилищным правам, а Александр Бабаков – энергетику, строительство и промышленность. Владимир Васильев назначен координатором комитетов по контролю, делам национальностей и информационной политике. Мария Воропаева будет курировать молодежную политику, малый бизнес и культуру.

    Алексею Гордееву поручены межбюджетные отношения, финансовый рынок, экология и аграрные вопросы. Владислав Даванков займется развитием гражданского общества и здравоохранением, а Александр Жуков – бюджетом, спортом и развитием Дальнего Востока.

    Анна Кузнецова будет координировать социальную политику и защиту семьи, а Виталий Савельев – экономическую политику, транспорт и цифровое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты девятого созыва переизбрали Володина председателем нижней палаты парламента.

    В тот же день парламентарии утвердили руководителей 34 профильных комитетов.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил распределение руководящих должностей на основе профессионализма кандидатов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать данные об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Инициатива направлена на рассекречивание информации о веществах, усиливающих зависимость и оказывающих токсичное воздействие, передает РИА «Новости». Документ был разработан правительством России в июле.

    Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченными органами о составе продукции, однако часть сведений скрывается под видом коммерческой тайны и не публикуется в открытом доступе.

    Законопроект предлагает запретить относить к коммерческой тайне данные об ингредиентах, которые вызывают зависимость, обладают канцерогенными, мутагенными свойствами или приобретают их при нагревании или тлении. Авторы инициативы уверены, что новые правила улучшат демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов.

    Летом правительство предложило запретить табачным компаниям скрывать состав сигарет.

    В прошлом году Госдума одобрила запрет на продажу табака на остановках.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Госдума одобрила создание единого оператора транспортной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора транспортной безопасности для критически важных объектов инфраструктуры.

    Парламентарии на пленарном заседании поддержали инициативу о закреплении правового статуса единого оператора для обеспечения транспортной безопасности, передает РИА «Новости». Речь идет об охране отдельных критически важных объектов инфраструктуры.

    Законопроект дополняет закон «О транспортной безопасности» новым пунктом, вводящим понятие «единый оператор». Это юридическое лицо, которое будет определяться нормативным актом Минтранса по согласованию с ФСБ и МВД России. Оператор будет отвечать за безопасность объектов, включенных в специальный перечень.

    Документ также вносит изменения в статью 12 закона. Она дополняется положениями об особенностях работы единого оператора и наделяет его правами и обязанностями субъектов транспортной инфраструктуры.

    В сопроводительных материалах указано, что цель проекта – совершенствование механизма защиты объектов от актов незаконного вмешательства. Создается централизованная система управления для охраны группы объектов, принадлежащих разным собственникам, но расположенных на одной территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минтранс решил определить единого оператора безопасности для вокзалов и аэропортов.

    В августе Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении десятков терактов на транспортных предприятиях.

    Ранее президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности меры антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума нового созыва приняла первый закон
    Чекунков раскрыл потенциал роста экспорта по Трансарктическому коридору
    Строительство завода по сборке танков Leopard началось в Литве
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    Рекордсмен сборной России по голам футболист Дзюба объявил о завершении карьеры

    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации