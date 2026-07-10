США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.3 комментария
Табачным компаниям запретят в России скрывать состав сигарет
Кабмин предложил обязать табачные компании раскрывать состав сигарет
В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий производителей табака и никотиновых смесей полностью раскрывать состав продукции, исключая эти данные из коммерческой тайны.
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Документ опубликован в электронной базе парламента, пишет РИА «Новости».
«Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления», – говорится в пояснительной записке.
Сейчас производители и импортеры ежегодно отчитываются перед Минздравом о составе продукции, однако часть сведений скрыта как коммерческая тайна. Авторы инициативы подчеркивают, что потребление табака провоцирует онкологические, сердечно-сосудистые и легочные заболевания.
Ожидается, что реализация законопроекта улучшит демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране. Документ разработан в рамках концепции противодействия потреблению табака до 2035 года и Рамочной конвенции ВОЗ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Государственная дума приняла закон об обязательном лицензировании торговли табаком.
До этого российский парламент одобрил инициативу о строгом наказании за нелегальный сбыт никотинсодержащей продукции. Месяцем ранее президент Владимир Путин утвердил административные штрафы за нарушения в этой сфере.