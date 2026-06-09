Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии

Tекст: Ольга Иванова

Российский парламент одобрил во втором и третьем чтениях инициативу о строгом наказании за нелегальный сбыт табака, передает РИА «Новости». Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Документ дополняет существующее законодательство, которое уже карает за незаконное производство и поставку сигарет. Теперь санкции коснутся и розничной торговли в крупном и особо крупном размерах, если у продавца нет обязательной лицензии.

Нарушителям грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено организованной группой, сумма взыскания вырастет до 4 млн рублей, а тюремный срок – до пяти лет.

Авторы проекта подчеркивают, что контрафактные сигареты представляют серьезную угрозу для здоровья граждан. Кроме того, теневой рынок приносит доход преступникам и наносит существенный ущерб федеральному бюджету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин утвердил закон об административных штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

В июле прошлого года глава государства подписал документ об уголовной ответственности за оборот немаркированных сигарет.

В феврале 2025 года российский лидер поддержал увеличение штрафов за реализацию вейпов несовершеннолетним до двух миллионов рублей.