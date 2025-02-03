В России штрафы за продажу вейпов детям увеличили до 2 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поддержал закон, увеличивающий штрафы за правонарушения в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщает ТАСС.

Теперь за продажу несовершеннолетним табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы, при отсутствии условий уголовного преследования преступников максимальный штраф составляет 2 млн рублей.

Кроме того, увеличены штрафы за розничную продажу натуральной и пищевой никотинсодержащей продукции до 1,5 млн рублей, а также за несоблюдение ограничений в розничной торговле табачной продукцией до 120 тыс. рублей. Введены наказания за повторные нарушения, которые будут караться штрафом до 150 тыс. рублей.

Изменения также касаются санкций за нарушения в сфере маркировки табачной и алкогольной продукции. За производство и ввод в оборот без достаточной маркировки или с неправильной маркировкой максимальный штраф составляет 1 млн рублей. Штраф за оборот таких товаров без предписанной маркировки увеличен до 1,5 млн рублей.

Напомним, в декабре в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами.