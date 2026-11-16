Китайская компания разработала робота для уборки кошачьих лотков

На саммите АТЭС в Китае представили робота для уборки за домашними животными

Tекст: Ольга Иванова

Устройство предназначено для владельцев кошек и собак, которым неприятно убирать за своими питомцами из-за запаха. Машина умеет самостоятельно приседать и удалять использованный наполнитель из лотка, передает РИА «Новости».

«Роботу же эта проблема не мешает, поэтому такую работу можно доверить машине», – заявил Ван Шо.

Компания представила одну из своих моделей на площадке пресс-центра саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Аппарат считывает движения человеческого тела и угощает журналистов конфетами и питьевой водой.

Пресс-центры крупных многосторонних мероприятий в Китае регулярно становятся площадкой для презентации новых продуктов. Сразу несколько разработчиков показали на саммите своих антропоморфных роботов для демонстрации их активного применения в повседневной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские производители начали коммерческое внедрение человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

В мае аналитики Barclays Plc отметили способность масштабного использования андроидов компенсировать острую нехватку кадров на китайских производствах.

Инженеры из КНР представили оснащенного искусственным интеллектом робота для уборки общественных пространств.