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Си Цзиньпин и Трамп договорились снизить пошлины на товары в 30 млрд долларов
Си Цзиньпин и Трамп договорились о снижении пошлин на товары в 30 млрд долларов
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов.
Лидеры двух стран признали позитивную роль китайско-американских торгово-экономических консультаций, передает агентство Xinhua.
Отмечаются результаты переговоров делегаций, создание Торгового совета, а также продление сроков действия договоренностей, достигнутых в Куала-Лумпуре, отмечает ТАСС.
Главы государств распорядились обеспечить реализацию поставленных задач по снижению пошлин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в США.
Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики.
В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщало, что США готовят пошлины в 7,5% против Китая.