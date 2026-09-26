Румыния подняла истребители НАТО из-за цели у украинской границы

Минобороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя из-за цели возле Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Румынии сообщило, что ночью радары зафиксировали воздушную цель на территории Украины в районе города Вилково, передает РИА «Новости». В связи с этим в воздух подняли два истребителя F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану.

«Радары военного ведомства республики зафиксировали в 0:15 (совпадает с мск) воздушную цель на территории Украины в районе города Вилково вблизи границы», – отметили в пресс-службе ведомства. Жителям приграничных районов направили экстренные оповещения. Позже на патрулирование поднимались еще два истребителя F-16 национальных ВВС.

В министерстве подчеркнули, что нарушения воздушного пространства Румынии зафиксировано не было. Ранее румынский парламент принял закон, разрешающий военным сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство, если их полет невозможно взять под контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября румынские власти подняли в воздух четыре истребителя для мониторинга обстановки у украинской границы.

В июле румынский истребитель F-16 сбил нарушивший воздушное пространство страны беспилотник.

В июне военное ведомство республики задействовало два итальянских самолета Eurofighter Typhoon из-за группы дронов в районе города Вылково.