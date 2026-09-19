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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 04:04 • Новости дня

    Washington Post вступила в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Газета Washington Post настаивает на достоверности своих сведений о том, что Пентагон занижает официальные данные о потерях личного состава Вооруженных сил США в войне против Ирана.

    «Мы подтверждаем этот эксклюзивный материал, основанный на данных шести источников в правительстве США, знакомых с внутренней системой учета потерь Министерства обороны. Как отмечено в нашей статье, Пентагон отказался ответить на вопросы The Post относительно расхождений в этих данных», – сообщила пресс-служба издания в социальной сети X.

    Заявление было размещено в пятницу как ответ на публикацию главы Пентагона Пита Хегсета в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих.

    Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.

    17 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    @ Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран потребовал лишить Вашингтон права голоса в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за масштабных актов агрессии и военных преступлений.

    Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

    «Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

    Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

    Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство Исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».

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    16 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт США и Ирана через пару месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев это дело перейдет в совершенно иную фазу», – отметил вице-президент в интервью New York Post.

    По его словам, первый этап операции уже успешно завершился якобы ликвидацией ядерной инфраструктуры Тегерана и иранских вооруженных сил. «Второй этап заключается в том, чтобы убедиться, что они не смогут восстановиться», – сказал он, добавив, что также требуется обеспечить сохранение глобальной стабильности.

    Он выразил согласие с мнением главы государства о том, что боевые действия закончатся после промежуточных выборов в США. До этого момента иранские власти продолжат терять контроль над Ормузским проливом.

    В настоящий момент движение судов через этот важнейший мировой энергетический узел восстановилось более чем на 50%. Вашингтон сейчас не ведет масштабных наступательных операций, подчеркнул Вэнс. При этом иранская сторона периодически безуспешно обстреливает проходящие мимо коммерческие корабли, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом спрогнозировал скорое завершение противостояния с Ираном.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока из-за лишения Тегерана ядерного оружия.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    16 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз

    Американские военные показали кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военнослужащие показали телеканалу CBS кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, сообщил телеканал CBS News.

    Американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, передает ТАСС.

    «Нашим базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу», – сообщил один из солдат, находящихся в зоне дислокации.

    На фотографии с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет Boeing E-3 Sentry, хвост которого отломился от фюзеляжа в результате попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте показывают разрушенные здания и автомобили.

    Ранее в отчете Бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в два-три млрд долларов ежемесячно. На первые пять месяцев войны уже ушло 38 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Позже беспилотники Исламской Республики нанесли удары по трем американским объектам в Кувейте. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Конгресс США оценил расходы Пентагона на войну с Ираном

    Бюджетное управление Конгресса: Война с Ираном стоила Пентагону 38 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт с Ираном по состоянию на 1 августа 2026 года обошелся Пентагону примерно в 38 млрд долларов, следует из доклада Бюджетного управления Конгресса США.

    В документе отмечается, что дальнейшие расходы будут зависеть от интенсивности боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 млрд долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 млрд долларов», – говорится в докладе.

    Указанная сумма расходов Пентагона включает восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций, а также увеличенные затраты на топливо.

    В докладе также уточняется, что в июне американская администрация запросила у Конгресса 87,6 млрд долларов дополнительных средств, из которых 67,1 млрд предназначались непосредственно для Пентагона. При этом прямые военные расходы в этом запросе составили 42,3 млрд долларов, что примерно на 10% превысило оценку Бюджетного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный инспектор Пентагона сообщал, что американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму более 22 млрд долларов.

    Министр войны США Пит Хегсет в июле заявил о затратах на конфликт с Ираном в размере 37,5 млрд долларов.

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    16 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Швеция выслала сотрудника посольства Ирана

    Швеция выслала иранского дипломата из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швеции приняли решение выслать сотрудника иранского посольства в Стокгольме, обвинив его в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла, чтобы сообщить о высылке сотрудника дипломатической миссии. Правительственная канцелярия королевства подтвердила эту информацию, пишет ТАСС.

    «Сотруднику иранского посольства в Швеции было предложено покинуть страну в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дополнительные подробности о характере нарушений пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Австралии выслали посла Ирана из страны.

    В июле уже Министерство иностранных дел России вызвало шведского посла Кристину Юханнессон. Российские дипломаты потребовали от Стокгольма неукоснительного соблюдения Венской конвенции.

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    17 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 новой системой ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном перехвате и уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные уничтожили разведывательно-ударный дрон Соединенных Штатов в воздушном пространстве над островом Киш в Персидском заливе, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над островом Киш», – говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.

    Согласно данным иранской стороны, уничтоженный аппарат стал 53-м по счету беспилотником американской армии, потерянным в регионе.

    Накануне иранские военные уничтожили ударный дрон MQ-9 в восточной части Ормузского пролива.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили аналогичную американскую воздушную цель.

    В начале того же месяца бойцы КСИР сбили еще один аппарат MQ-9 с помощью новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны.

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    16 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Аракчи: Конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что конфликт с США полностью изменил ситуацию и порядок на Ближнем Востоке.

    Боевые действия Соединенных Штатов против Тегерана полностью трансформировали региональный порядок, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, эти изменения исключают присутствие иностранных сил на Ближнем Востоке.

    «Ситуация в регионе после войны против Ирана претерпела значительные изменения. В новом порядке, который будет строиться на диалоге и сотрудничестве стран региона, нет места для присутствия и вмешательства иностранных сил», – подчеркнул Аракчи.

    Иранский министр добавил, что Тегеран нацелен на мир и добрососедство в регионе. Он уточнил, что республика уже приступила к налаживанию контактов с соседними государствами для укрепления дружественных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Дипломат подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Весной министр обсудил пути завершения конфликта в ходе визита в Россию.

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    17 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

    По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

    Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

    Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

    Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.

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    18 сентября 2026, 02:37 • Новости дня
    NBC назвал Рубио ответственным за срыв сделки с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио лично заблокировал потенциальную сделку США с Ираном о прекращении конфликта, когда вице-президент Джей Ди Вэнс с делегацией пытался договориться о мире в Пакистане, заявил телеканал NBC News со ссылкой на чиновника.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан для переговоров с иранцами, что свидетельствует о сокращении разногласий между сторонами и возможной готовности Белого дома объявить о прорыве, рассказал информатор NBC News.

    По мере развития апрельской встречи американские переговорщики забеспокоились: казалось, что иранцы меняют условия потенциальной сделки. Во время паузы они позвонили госсекретарю Марко Рубио, чтобы получить подсказку о дальнейших действиях, сообщил телеканалу представитель администрации.

    «Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет», – передает телеканал слова источника.

    Рубио не является лицом иранских переговоров и сохраняет сдержанную позицию, однако, как говорят информаторы, он играет своего рода роль серого кардинала. Многие решения принимаются с его итоговым одобрением или наоборот, а Рубио сохраняет за собой право вето по вопросам, которые решаются за закрытыми дверями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном, который он обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. WSJ написала, что война США с Ираном продлится до конца президентского срока нынешнего американского лидера.

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    17 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

    ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

    Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

    Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

    В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.

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    18 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    США выдали визы иранской делегации на Генассамблею ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти выдали визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выдачу въездных документов иранской делегации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с нашими обязательствами как страны, принимающей штаб-квартиру, основной состав делегации иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров», – заявили в Госдепартаменте.

    Разрешение на въезд получили только президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

    В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана. Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу на саммит МАГАТЭ вице-президенту Мохаммаду Эслами.


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    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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