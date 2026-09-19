Washington Post вступила в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном

Tекст: Антон Антонов

«Мы подтверждаем этот эксклюзивный материал, основанный на данных шести источников в правительстве США, знакомых с внутренней системой учета потерь Министерства обороны. Как отмечено в нашей статье, Пентагон отказался ответить на вопросы The Post относительно расхождений в этих данных», – сообщила пресс-служба издания в социальной сети X.

Заявление было размещено в пятницу как ответ на публикацию главы Пентагона Пита Хегсета в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих.

Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.