Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Washington Post вступила в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном
Газета Washington Post настаивает на достоверности своих сведений о том, что Пентагон занижает официальные данные о потерях личного состава Вооруженных сил США в войне против Ирана.
«Мы подтверждаем этот эксклюзивный материал, основанный на данных шести источников в правительстве США, знакомых с внутренней системой учета потерь Министерства обороны. Как отмечено в нашей статье, Пентагон отказался ответить на вопросы The Post относительно расхождений в этих данных», – сообщила пресс-служба издания в социальной сети X.
Заявление было размещено в пятницу как ответ на публикацию главы Пентагона Пита Хегсета в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих.
Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.