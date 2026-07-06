Захарова сообщила о вызове посла Швеции в МИД

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова подтвердила информацию о приглашении Кристины Юханнессон, передает РИА «Новости». «Да, будет сегодня вызван посол Швеции в МИД», – сказала она.

Дипломату планируют напомнить о международных обязательствах Стокгольма по защите иностранных представительств. Захарова отметила, что российской стороне придется вновь указать на ранее данные шведскими властями заверения.

Посольство России в Швеции 2 июля подверглось новой атаке дронов. Один аппарат сбросил краску, а второй упал на территорию дипмиссии с имитацией самодельного взрывного устройства.

За последние два года российские загранучреждения в королевстве атаковали с помощью беспилотников более 25 раз. При этом расследования местных правоохранительных органов пока не принесли никаких конкретных результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля неизвестные направили на территорию российского посольства в Швеции беспилотники с краской и муляжом бомбы.

Министерство иностранных дел России запланировало вызов шведского посла в связи с этой атакой.

Российские дипломаты сообщили об игнорировании Стокгольмом требований о расследовании регулярных нападений на дипмиссию.