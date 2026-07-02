Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
Посольство России в Швеции атаковали дроны
Российское посольство в Швеции атаковали беспилотники с муляжом взрывчатки
Неизвестные направили два квадрокоптера на территорию дипломатического представительства, сбросив контейнер с красной краской и муляж самодельной бомбы.
Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники задействовали несколько аппаратов для провокации против российских дипломатов
«2 июля около 2 часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – заявили в Telegram-канал дипмиссии.
Представители ведомства уточнили подробности произошедшего. Первый квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй дрон был оснащен муляжом самодельного взрывного устройства и упал в непосредственной близости от здания.
«Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств. Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство», – отметили российские дипломаты.
«Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо – не получится», – закобчили в посольстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года беспилотник сбросил краску на территорию российского торгового представительства в Стокгольме.
Летом 2025 года МИД выразил решительный протест шведскому дипломату из-за подобных инцидентов.
Ранее российские дипломаты потребовали от местных властей расследования регулярных актов вандализма.