Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Посольство России в Швеции потребовало расследования актов вандализма
Российское посольство в Швеции призвало шведские власти к расследованию десяти случаев вандализма против дипмиссии с мая этого года, включая недавний сброс краски с дрона.
Дипломаты настаивают на поиске и привлечении к ответственности виновных лиц, а также призывают шведскую сторону соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, передает ТАСС.
В посольстве напомнили, что недавний инцидент с использованием дрона, сбросившего краску на территорию дипмиссии, стал уже 10-м с мая этого года. В результате атак неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили и иное имущество.
Российская сторона каждый раз обращалась в полицию и информировала министерство иностранных дел Швеции о подобных случаях. Однако, как отмечают в посольстве, виновники так и не были найдены, а новые атаки продолжаются.
В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства, полиция ведет поиски злоумышленников, сообщил представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон. Инцидент расследуется как вандализм. На данный момент подозреваемых нет.