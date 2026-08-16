Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск благодаря активным наступательным действиям освободили населенный пункт Першомарьевка в Донецкой народной республике.

Бойцы группировки «Север» нанесли поражение украинским подразделениям в районах Русских Тишков, Приколотного и Светличного, а также в Сумской области. Потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих, бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, поразив силы противника в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 210 человек, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и три полевых орудия.

Подразделения Южной группировки нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Славянска, Краматорска и других населенных пунктов ДНР. Противник лишился до 250 бойцов, бронемашины, 21 автомобиля и артиллерийского орудия.

Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР. Потери украинских войск составили более 365 военнослужащих, пять бронемашин, семь автомобилей и чешскую боевую машину РСЗО Vampire.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение штурмовым и десантно-штурмовым бригадам в районах Малиновки, Коломийцев, Мировки, Тимошевки и Червоной Криницы. Потери противника на этом участке составили более 330 военнослужащих, четыре бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Группировка войск «Днепр» также улучшила тактическое положение, поразив формирования нескольких бригад ВСУ вблизи Малокатериновки, Григоровки, Димитрова и Юльевки в Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских солдат, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры, цехам сборки дронов и безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации наемников в 159 районах.

Средства противовоздушной обороны России успешно перехватили 14 управляемых авиабомб, снаряд системы HIMARS, девять крылатых ракет «Фламинго» и 1478 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, почти 210 тыс. дронов, 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц другой военной техники.

Накануне российские войска освободили Рыбальское в Запорожской области.

До этого ВС России освободили Новониколаевку в ДНР.

В июле российские войска освободили семь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.