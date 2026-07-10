Tекст: Мария Иванова

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки освободили Константиновку.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генштаба, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ за указанный период потеряли более 1310 военнослужащих, 13 бронемашин, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

В течение последней недели группировкой «Север» взята под контроль Петро-Ивановка в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

Всего за этот период в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

В результате действий подразделений группировки «Запад» установлен контроль над Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернещиной и Шийковкой в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

В зоне ответственности группировки за неделю потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 бронемашины, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО и пять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» освободили Василевку в ДНР. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2290 военнослужащих, 12 бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 3060 военнослужащих, 22 бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и теробороны.

За неделю на этом направлении противник потерял свыше 410 военнослужащих, бронемашину и 18 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Петро-Ивановку.

ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.