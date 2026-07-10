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Новак заявил о достаточном объеме мощностей для переработки топлива в России
В России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер Александр Новак заявил о наличии достаточных мощностей для переработки топлива в стране, передает ТАСС.
«Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем», – сказал он.
По словам вице-премьера, вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на автозаправочных станциях на уровне, не превышающем инфляцию.
При этом он признал наличие дефицита на топливном рынке, который возник из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.
Для стабилизации ситуации и обеспечения потребностей внутреннего рынка был введен временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Правительство активно работает над обеспечением загрузки мощностей заводов и организацией дополнительных поставок топлива в регионы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак объяснил введение запрета на экспорт дизельного топлива необходимостью стабилизации ситуации на заправках.
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Эксперт в области энергетики Игорь Юшков подтвердил возможность самостоятельного восстановления поврежденных украинскими ударами нефтеперерабатывающих заводов.