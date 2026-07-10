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Совет ЕС одобрил выделение Венгрии 10 млрд евро
Европейские власти согласовали обновленный национальный план восстановления, открывающий Будапешту доступ к масштабному финансированию в размере до 10 млрд евро.
Решение европейских структур позволяет разблокировать значительные средства для поддержки венгерской экономики, передает РИА «Новости».
«Совет ЕС одобрил венгерский обновленный План восстановления и устойчивости, который открывает путь для получения финансирования от ЕС в размере до 10 млрд евро», – заявили в постоянном представительстве страны.
В конце мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о выделении Будапешту 14,2 млрд евро из замороженных европейских фондов. Она также допускала разблокировку еще 2,2 млрд евро при выполнении ряда условий.
В середине сентября 2022 года Еврокомиссия инициировала специальный механизм обусловленности в отношении Будапешта. Эта мера была направлена на защиту бюджета объединения от возможных нарушений принципов верховенства права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро.
До этого Брюссель рассматривал возможность предоставления Венгрии только грантов на сумму 6,5 млрд евро.
В апреле европейские власти продолжали блокировать порядка 17 млрд евро венгерского финансирования.