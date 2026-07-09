ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.