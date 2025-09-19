Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирные жители Запорожской и Херсонской областей активно сообщают российским силовым структурам о местоположении территориальных центров комплектования (ТЦК) и местах проживания военнослужащих ВСУ, передает ТАСС. Особенно это касается тех, кто не желает служить или чьи родственники были мобилизованы.

Источник сообщил: «Мирные жители, особенно те, кто не хочет служить, или те, родственников или близких которых мобилизовали, достаточно охотно продолжают делиться местоположением и маршрутами передвижений ТЦК и местами массового проживания ВСУ». Он отметил, что удары по этим объектам зачастую невозможны из-за присутствия мирных граждан.

В таких случаях российские войска ограничиваются наблюдением за указанными объектами, используя также помощь местных очагов сопротивления. Это позволяет в случае необходимости нанести неожиданный удар по противнику в наиболее подходящий момент, подчеркнул собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны подтвердили удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.