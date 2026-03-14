После обстрела ВСУ Белгородской области ранено семь человек

Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.2 комментария
В ходе обстрела ВСУ Белгородской области ранены семь человек
В результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области ранено семь человек, один от госпитализации отказался, уточнили власти региона.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекинскому округу Белгородской области, пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что атаки велись с применением беспилотников FPV.
В селе Максимовка дрон взорвался на территории предприятия. В результате мужчина получил тяжелые травмы: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице.
В селе Новая Таволжанка дрон атаковал автомобиль ГАЗель, пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, их доставили в больницу. Также повреждены остекление и забор одного из частных домов.
В самом Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан» – у него множественные осколочные ранения, сейчас его транспортируют в больницу Белгорода в тяжелом состоянии.
Помимо этого, в результате удара двух FPV-дронов по местному предприятию минно-взрывные травмы и баротравмы получили еще женщина и мужчина, им оказана медицинская помощь на месте, лечение продолжается амбулаторно. Поврежден производственный цех и транспортное средство.
Позже был зафиксирован еще один удар FPV-дрона по автомобилю в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. Пострадал мирный житель, которому бригада скорой оказала помощь на месте – госпитализация не потребовалась. Машина получила повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области украинский дрон ударил по коммерческому объекту рядом с селом Бутово, из-за чего пострадала супружеская пара.
Также в пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека. А в четверг в Белгородской области после ударов украинских беспилотников пострадали еще трое мирных жителей.