После обстрела ВСУ Белгородской области ранено семь человек

В ходе обстрела ВСУ Белгородской области ранены семь человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекинскому округу Белгородской области, пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что атаки велись с применением беспилотников FPV.

В селе Максимовка дрон взорвался на территории предприятия. В результате мужчина получил тяжелые травмы: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал автомобиль ГАЗель, пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, их доставили в больницу. Также повреждены остекление и забор одного из частных домов.

В самом Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан» – у него множественные осколочные ранения, сейчас его транспортируют в больницу Белгорода в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в результате удара двух FPV-дронов по местному предприятию минно-взрывные травмы и баротравмы получили еще женщина и мужчина, им оказана медицинская помощь на месте, лечение продолжается амбулаторно. Поврежден производственный цех и транспортное средство.

Позже был зафиксирован еще один удар FPV-дрона по автомобилю в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. Пострадал мирный житель, которому бригада скорой оказала помощь на месте – госпитализация не потребовалась. Машина получила повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области украинский дрон ударил по коммерческому объекту рядом с селом Бутово, из-за чего пострадала супружеская пара.

Также в пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека. А в четверг в Белгородской области после ударов украинских беспилотников пострадали еще трое мирных жителей.



