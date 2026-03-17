Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.6 комментариев
В Брянске за 70 мошенничеств пошли под суд сотрудники соццентра
Установлено хищение 9,6 млн рублей бюджетных средств в соццентре в Брянске
Уголовное дело в отношении учредителя и сотрудников центра соцпомощи Брянска направлено в суд после выявления массового мошенничества с бюджетными средствами, сообщает СУ СК России по области.
Учредитель и сотрудники центра социальной помощи в Брянске предстанут перед судом по обвинению в 70 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. По данным следствия, организованная преступная группа получила незаконным путем более 9,6 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для компенсаций по оказанию социальных услуг.
С августа 2017 года по март 2025 года обвиняемые, используя персональные данные получателей социальных услуг, дублировали их в реестры с фиктивной информацией о якобы оказанных услугах. На основании этих реестров во исполнение национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона переводил деньги на счета организации.
Двое фигуранток добровольно возместили ущерб на сумму 1,15 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест по решению суда, а меры по возмещению ущерба продолжают приниматься. Расследование в отношении директора центра завершилось ранее из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, и его дело уже рассматривается судом.
Советский районный суд Брянска приступит к рассмотрению уголовного дела. Как уточнили в прокуратуре, выявить мошенническую схему удалось сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности регионального УМВД.
Ранее в Брянске арестовали генерального директора ООО «Экстрамед» за поставку несертифицированных аппаратов ИВЛ на сумму более 28 млн рублей.
До этого бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. А бывшего депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука обвинили в хищении денег участников спецоперации.