После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Экс-замгубернатора Брянской области задержан за получение взятки
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
СК РФ по Брянской области возбудил в отношении него уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, касающейся получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
По данным следствия, взятки были получены при строительстве и капитальном ремонте объектов спортивного и жилого назначения. Помимо Тимошенко, в деле фигурируют и другие лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
По словам источника из пресс-службы следственного управления СК РФ по Брянской области, Сергей Тимошенко был задержан и доставлен в следственный орган Следственного комитета России для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбуждено уголовное дело, его подозревают в получении взяток и мошенничестве.