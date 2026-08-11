Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, что украинские формирования стараются избегать ближнего боя с российскими штурмовыми группами. По словам бойцов, противник покидает позиции при приближении сил РФ, передает ТАСС.

«Они по опорникам сидят, четыре-шесть человек. Когда мы подходим, группа убегает, оборону не держат, отходят. Метров 200-300 еще отстреливаются, за 100 – бегут. Кто не успел убежать, предпочитают сдаваться», – рассказал командир взвода с позывным «Ген» в эфире телеканала «Звезда».

Командир взвода с позывным «Ока» отметил, что офицеры ВСУ часто не дают своим солдатам возможности сдаться в плен. По его словам, украинские военные боятся, что их добьют свои же сослуживцы, поэтому они бросают оружие и технику, чтобы сохранить жизнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области.

Ранее командиры ВСУ отдавали своим подчиненным приказы об отступлении при приближении российских бойцов в районе населенного пункта Сладкое.

До этого стало известно, что украинские военные массово покидали укрепленные позиции на линии боевого соприкосновения без попыток удержания обороны.