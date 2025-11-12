Командиры ВСУ приказали солдатам бежать от армии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские командиры отдавали своим подчинённым приказы покидать позиции и отступать при приближении российских штурмовых подразделений в районе населённого пункта Сладкое, передает ТАСС. Хаттаб рассказал, что российские военные перехватили переговоры украинских бойцов по рации. «В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ – русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда. Они боятся против нас выходить», – отметил он.

Военнослужащий подчеркнул, что по его наблюдениям, уровень подготовки российских пехотинцев значительно опережает возможности противника, что обеспечивает российским войскам существенное преимущество на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в районе Красноармейска. Военные также взяли под контроль запорожские села Новое и Сладкое.