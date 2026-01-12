Эксперт рассказал о росте риска выгорания у россиян зимой

HR-эксперт рассказала о росте риска выгорания у россиян зимой

Tекст: Елизавета Шишкова

В зимний период риски профессионального выгорания значительно возрастают, передает Газета.Ru.

HR-эксперт Екатерина Зеленкова сообщила, что именно зимой сотрудники чаще сталкиваются с повышенными нагрузками и тревожностью, особенно если у них недостаточно развиты навыки эмоциональной регуляции и отсутствуют четкие цели. В этот сезон работники чаще теряют мотивацию, допускают ошибки и срывают дедлайны.

По словам Зеленковой, высокий уровень стресса и эмоциональной перегрузки негативно сказывается на производительности персонала и финансовых показателях компаний. Она отметила: «В холодные сезоны и при работе над сложными проектами сотрудники чаще теряют мотивацию, допускают ошибки, срывают дедлайны. Наличие высокого стресса и эмоциональной перегрузки напрямую влияет на производительность и финансовые результаты компании».

Если не принимать меры для предотвращения выгорания, это приводит к снижению вовлеченности сотрудников, увеличению числа ошибок, срывам проектов и потере клиентских контрактов. Для минимизации рисков эксперт советует заранее планировать задачи, выстраивать приоритеты на один-два месяца вперед и ограничивать параллельную работу. Кроме того, важно снижать количество скрытой работы, например, минимизировать лишние чаты, созвоны и срочные запросы. Рекомендуется соблюдать границы рабочего времени, чтобы сотрудники не работали после 19.00 и могли полноценно отдыхать.

Регулярная обратная связь, поддержка психолога и коллектива, а также анонимные опросы по уровню стресса раз в один-два месяца помогают сохранять вовлеченность и своевременно реагировать на изменения психологического состояния персонала.