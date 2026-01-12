Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo для новых автомобилей

Tекст: Мария Иванова

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал новый товарный знак в России, передает РИА «Новости».

В январе 2026 года Роспатент одобрил заявку компании на регистрацию словесного знака Wigo, которую подали еще в октябре 2024 года.

Под маркой Wigo автопроизводитель планирует продавать на российском рынке автомобили различных типов, включая фургоны, грузовики, внедорожники, вездеходы, а также электромобили.

Toyota прекратила производство машин в России в 2022 году, однако продолжает работать в стране через ООО «Тойота Мотор». За последние три года выручка компании в России значительно сократилась – с 332 млрд рублей в 2021 году до 7,2 млрд рублей в прошлом году. Несмотря на спад, прибыль Toyota в 2023 году составила 2,5 млрд рублей.

Отметим, что только в декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России.

Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.