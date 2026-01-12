Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?2 комментария
Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo для новых автомобилей
Японский автогигант подал заявку на регистрацию знака Wigo для продажи легковых и коммерческих автомобилей, включая электромобили, на российском рынке.
Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал новый товарный знак в России, передает РИА «Новости».
В январе 2026 года Роспатент одобрил заявку компании на регистрацию словесного знака Wigo, которую подали еще в октябре 2024 года.
Под маркой Wigo автопроизводитель планирует продавать на российском рынке автомобили различных типов, включая фургоны, грузовики, внедорожники, вездеходы, а также электромобили.
Toyota прекратила производство машин в России в 2022 году, однако продолжает работать в стране через ООО «Тойота Мотор». За последние три года выручка компании в России значительно сократилась – с 332 млрд рублей в 2021 году до 7,2 млрд рублей в прошлом году. Несмотря на спад, прибыль Toyota в 2023 году составила 2,5 млрд рублей.
Отметим, что только в декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России.
Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.