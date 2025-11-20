  • Новость часаВ результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    Швеция пожаловалась на несправедливость бремени поддержки Украины
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Путин призвал учить детей думать, а не нажимать на кнопки
    Из России в 2025 году депортировали свыше 19 тыс. мигрантов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание администрации Южной Осетии
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    26 комментариев
    20 ноября 2025, 11:31 • Новости дня

    В результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей

    СК сообщил о гибели свыше 7 тыс. мирных жителей от действий Киева с 2014 года

    В результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7 тыс. мирных граждан убиты из-за агрессии Украины с 2014 года, говорится в заявлении председателя Следственного комитета Александр Бастрыкина, текст которого зачитал руководитель управления общественно-политической работы СК Герой России Сергей Петров на международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».

    По словам Бастрыкина, более 7 тыс. мирных граждан были убиты с 2014 года в результате агрессии Украины, сообщает ТАСС.

    Глава СК России подчеркнул: «По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тыс. мирных жителей, из которых убиты более 7 тыс., в том числе 234 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 20588 человек, включая 1 132 ребенка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили беременную женщину при вторжении в Курскую область.

    В селе Русское Поречное нашли еще два тела мирных жителей, убитых ВСУ.

    Были представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово.

    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    Комментарии (12)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром в среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам ВПК и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 396 беспилотников, 636 ЗРК, 26 106 танков и других бронемашин, 1615 боевых машин РСЗО, 31 398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 101 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду сообщалось, что заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги по всей Украине.

    Напомним, накануне ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска усилили наступление в Димитрове

    ВС России усилили наступление в Димитрове, сорвав попытки ВСУ вырваться из окружения

    Российские войска усилили наступление в Димитрове
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Родинского, Октябрьского, Нового Донбасса, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь автомобилей, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино и Павловки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанскими Хуторами, Вильчей и Колодезным.

    ВСУ при этом потеряли до 130 военнослужащих, машину пехоты, станцию РЭБ и семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Кучеровки, Петровки, Староверовки, Купянск-Узлового в Харьковской области и Александровки в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

    В течение последних суток были отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой в Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до десяти боевиков, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, две бронемашины «Казак», артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Николаевки, Славянска, Дружковки, Закотного, Платоновки, Константиновки, Диброва и Рай-Александровки в ДНР.

    При этом противник потерял до 195 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ,  склад боеприпасов и четыре склада горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Волчьего, Добропасово, Покровского, Герасимовки в Днепропетровской области, Равнополья, Яблоково и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку.

    Как сообщил ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами.


    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя

    Военнослужащие группировки войск «Восток» к восточным границам Гуляйполя

    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 127-й дивизии группировки «Восток» установили полный огневой контроль на трассе Гуляйполе – Малиновка, продолжая наступление в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военные продолжают наступление в районе Гуляйполя. По информации российских силовых структур, бойцы 127-й дивизии группировки войск «Восток» взяли под огневой контроль участок трассы Гуляйполе – Малиновка и сейчас продвигаются к восточным границам города, передает ТАСС.

    Военнослужащие из Приморья с начала ноября освободили более 90 квадратных километров территории в Запорожской области. За этот период российские силы установили контроль над шестью населенными пунктами региона.

    Ранее взятие Яблокова обеспечило продвижение российских войск к Гуляйполю.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Гуляйполя имеет стратегическое значение.

    Комментарии (783)
    20 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил России ведут ожесточённые уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, передает ТАСС слова Марочко.

    Марочко сообщил: «По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15% населенного пункта. На данный момент идут ожесточенные городские бои. ВФУ всячески стараются стабилизировать обстановку».

    Эксперт объяснил, что продвижение стало возможным благодаря скоординированным действиям российских военных. За несколько суток противник понес значительный ущерб, что обеспечило прорыв части оборонительной линии вооружённых формирований Украины в городе.

    Марочко также отмечает, что российские подразделения воспользовались паническими настроениями в рядах ВСУ. Передовые отряды вошли в Северск и закрепились на новых позициях на юго-восточной окраине города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль трассы Северск – Красный Лиман.

    ВСУ ранее предприняли попытку перебросить резервы в район Красного Лимана.

    Боевики 63-й бригады ВСУ расстреляли мирных жителей в Красном Лимане в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:15 • Новости дня
    Жена пленного украинца поблагодарила российских солдат за отношение к мужу

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга военнослужащего из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николая Гудминского передала слова благодарности российским бойцам за корректное обращение с ее мужем в плену и назвала их порядочными людьми.

    Супруга бойца ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады Николая Гудминского поблагодарила российских военнослужащих за уважительное отношение к ее мужу, передает ТАСС. Она отметила, что российские солдаты, по ее мнению, показали порядочность и человечность, что вселяет в нее надежду на скорое возвращение мужа домой.

    Женщина подчеркнула, что супруг не является идейным сторонником происходящего конфликта, и что его заставили пойти на фронт против его воли. Она выразила надежду, что российские военные продолжат проявлять щадящее отношение к ее мужу из-за сложившихся обстоятельств его службы.

    Николай Гудминский в телефонном разговоре с женой сообщил, что российские солдаты накормили его, обеспечили одеждой и не применяли к нему силу. Он также рассказал, что его осмотрел врач и подтвердил удовлетворительное состояние здоровья. По словам Гудминского, во время службы он не успел добраться до боевой позиции и не открывал огонь по российским военным.

    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Харьковской области.

    Лейтенант полиции из Киева передала аудиосообщение своему отцу, который находится в плену в России, через представителей российских силовых структур.

    Украинские военнопленные в России попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно исполнены.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Участник СВО из Казахстана стал гражданином России

    Участник спецоперации на Украине из Казахстана получил гражданство России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родившийся в Казахстане участник СВО Антон Сычев официально оформил российское гражданство при содействии ведомств и общественных организаций, сообщили в МВД.

    Уроженец Казахстана, участник спецоперации на Украине Антон Сычев стал гражданином России при содействии МВД, RT и проекта «Не один на один». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что были определенные сложности с оформлением правового статуса, но сотрудники Миграционной службы МВД России помогли со всеми необходимыми документами.

    Сычеву вручили паспорт гражданина России в торжественной обстановке. По словам Волк, он решил поступить на службу в МВД России и уже прошел собеседование по приему на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американец Дерек Хаффман поблагодарил Владимира Путина за получение российского гражданства.

    Американец Дэниэл Мартиндейл ранее получил российский паспорт за поддержку Вооруженных сил России в тылу ВСУ.

    Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян испытывают гордость за свое гражданство.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    США пригрозили России санкциями, которые только и «ждут зеленого света»

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель президента США Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские усилия по разрешению украинского конфликта зашли в тупик, якобы из-за нежелания российского президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, поэтому на Западе ищут новые возможности для переговоров.

    По словам Уитакера, Европа должна быть готова, потому что Кремль «безрассуден и непредсказуем, он может предпринять шаги на территории НАТО», сказал он в интtрвью Bloomberg. Он указал на то, что усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг уступки и попытки встретиться с Зеленским.

    «Мы продолжим искать возможности для переговоров», – сказал Уитакер. Посол США подчеркнул, что законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях в конгрессе «только ждет зеленого света».

    Уитакер добавил, что вскоре некоторые страны Европы станут экономически сильнее, что только поможет в усилиях США. Кроме того, он заявил, что европейским союзникам следует занять «более агрессивную» позицию по отношению к Москве и продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп может усилить антироссийские санкции при условии, что сам будет принимать решение о их введении или отмене, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность. Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:59 • Новости дня
    В детском доме Воронежа рассказали о последствиях атаки ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Геронтологический центр и учреждение для детей, оставшихся без попечения в Воронеже, функционируют в обычном режиме после падения обломков сбитых ракет ATACMS, сообщили в администрациях организаций.

    В администрации геронтологического центра сообщили, что во время атаки всех подопечных своевременно отвели от окон, и среди пожилых людей никто не пострадал.

    Директор Светлана Синецкая отметила, что все подопечные спокойно отреагировали на ситуацию, были изолированы и не испугались происходящего. Проверку одного из корпусов персонал провел самостоятельно, состояние еще двух корпусов оценят специалисты МЧС, передает ТАСС.

    Вера Плужник, возглавляющая детский дом, рассказала, что после взрывов над Воронежем на территории учреждения нашли два металлических обломка. Территорию оградили лентой, а позднее фрагменты были изъяты сотрудниками МЧС. По ее словам, об инциденте уже доложили в региональное министерство.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска ракет ATACMS.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России
    Захарова заявила о несоответствии Украины ни одному критерию вступления в ЕС
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    США толкают Южную Корею к войне с Россией

    Американские военные прямо обозначили свои новые антироссийские планы, на этот раз не на западе, а к юго-востоку от нашей страны. В их представлении, Южная Корея должна стать форпостом для сдерживания Китая и России. Как воспринимают происходящее сами корейцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации