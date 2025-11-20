Российские войска усилили наступление в Димитрове

ВС России усилили наступление в Димитрове, сорвав попытки ВСУ вырваться из окружения

Tекст: Мария Иванова

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие.

В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Родинского, Октябрьского, Нового Донбасса, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь автомобилей, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино и Павловки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанскими Хуторами, Вильчей и Колодезным.

ВСУ при этом потеряли до 130 военнослужащих, машину пехоты, станцию РЭБ и семь складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Кучеровки, Петровки, Староверовки, Купянск-Узлового в Харьковской области и Александровки в ДНР.

В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

В течение последних суток были отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой в Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до десяти боевиков, отчитались в Минобороны.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, две бронемашины «Казак», артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Николаевки, Славянска, Дружковки, Закотного, Платоновки, Константиновки, Диброва и Рай-Александровки в ДНР.

При этом противник потерял до 195 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и четыре склада горючего.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Волчьего, Добропасово, Покровского, Герасимовки в Днепропетровской области, Равнополья, Яблоково и Доброполья в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку.

Как сообщил ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами.



