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Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово
Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово
Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.
«Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.
Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.
По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.
Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.