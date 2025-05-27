Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
В Курской области ВСУ убили беременную женщину при вторжении
Цуканов: ВСУ в августе 2024 убили беременную женщину в Курской области
В Курской области во время нападения ВСУ погибла беременная женщина, которую расстреляли при родственниках и ее собственном ребенке, сообщил прокурор региона Алексей Цуканов.
Вооруженные силы Украины убили беременную женщину во время вторжения в Курскую область, передает РИА «Новости». Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов на круглом столе, посвященном исторической памяти и защите российских граждан.
По словам Цуканова, украинские военные «идеологически настроены на геноцид русского населения» и регулярно применяют различные виды вооружения, включая баллистические кассетные боеприпасы и БПЛА, для целенаправленных атак на мирных граждан. Он подчеркнул, что эти действия напоминают преступления фашистской Германии.
«Утром шестого августа прошлого года идеологически настроенные на геноцид русского населения вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области, повторив преступления фашистской Германии… Убита на глазах у родственников и своего ребенка беременная женщина», – заявил Цуканов.
По данным прокурора, в ходе нападения ВСУ в августе прошлого года погибли 313 мирных жителей Курской области, а о судьбе еще 789 человек пока ничего не известно.
Ранее Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства украинскими военными беременной женщины и пожилой женщины в Курской области.
Переселенцы, находящиеся в Курске, заявили, что в приграничных районах Курской области иностранные наемники расстреливали мирных жителей, среди которых была беременная женщина.