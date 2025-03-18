СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Убийство беременной произошло в августе 2024 года, в начале вторжения в регион, боевики намеренно обстреляли два гражданских автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В машинах ехали члены семьи, пытавшиеся выехать из Куриловки Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина.

Проводится опознание потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

В феврале 2025 года украинские военные в подвале одного из домов села Погребки того же района заметили пожилую семейную пару. Они бросили в подвал дома гранату, но мужчина и женщина выжили. Тогда боевики расстреляли женщину на глазах супруга.

Также ВСУ обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались выехать из Казачьей Локни, один человек получил ранение.

Ранее пенсионерка из Казачьей Локни рассказывала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении односельчан.