  • Новость часаВоенный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Военкор Коц объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области
    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Министр Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    5 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 12:23 • Новости дня

    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства украинскими военными беременной женщины и пожилой женщины в Курской области.

    Убийство беременной произошло в августе 2024 года, в начале вторжения в регион, боевики намеренно обстреляли два гражданских автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В машинах ехали члены семьи, пытавшиеся выехать из Куриловки Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина.

    Проводится опознание потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

    В феврале 2025 года украинские военные в подвале одного из домов села Погребки того же района заметили пожилую семейную пару. Они бросили в подвал дома гранату, но мужчина и женщина выжили. Тогда боевики расстреляли женщину на глазах супруга.

    Также ВСУ обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались выехать из Казачьей Локни, один человек получил ранение.

    Ранее пенсионерка из Казачьей Локни рассказывала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении односельчан.

    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

    Коментарии (18)
    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (8)
    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    Коментарии (4)
    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

    Коментарии (31)
    17 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила западные страны в сокрытии на Украине распространения нацистской идеологии. В частности, немецким СМИ запрещено

    По информации СВР, западные СМИ обязаны игнорировать эту тему и исключать из своих материалов свидетельства использования нацистских символов на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, в современной Германии не считают предосудительным приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории. СВР отмечает, что существующие на Украине нацистские идеи известны, но линия германского правительства демонстрирует молчаливое согласие с этой ситуацией.

    Кроме того, федеральное правительство Германии указало немецким СМИ избегать публикации материалов, где есть фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Журналистам также предписано «вежливо» просить украинцев скрывать нацистские атрибуты во время съемок, иначе они могут столкнуться с ответственностью, вплоть до уголовной.

    Ранее в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    Глава МИД Сергей Лавров сравнивал ВСУ с гитлеровскими убийцами.

    Коментарии (13)
    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Коментарии (17)
    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 17:31 • Новости дня
    Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине

    Фицо заявил об отказе финансировать военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет выделять средства на военную помощь Украине и не примет участия в военных миссиях на ее территории.

    Фицо в посте на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул, что Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в военных миссиях на территории этой страны, передает ТАСС.

    Он также отметил важность проведения совместных заседаний правительств Словакии и Украины, где должны обсуждаться взаимовыгодные проекты. На предстоящей встрече, по мнению Фицо, ключевыми темами станут сотрудничество и реализация новых проектов.

    Фицо также заявил, что Братислава намерена активизировать усилия по восстановлению транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что без этого Европа не сможет быть конкурентоспособной, и дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены.

    Кроме того, премьер-министр исключил возможность поддержки санкций Евросоюза против Венгрии. Он подчеркнул, что позиция Словакии по этим вопросам была озвучена на встрече с послами стран ЕС, аккредитованными в республике.

    Ранее Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине.

    Коментарии (5)
    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Коментарии (5)
    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены позиции ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе комплексом «Искандер» по живой силе ВСУ у Лосевки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс «Искандер» нанес удар по позициям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лосевки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России разместило видео в Telegram-канале с кадрами работы комплекса «Искандер» по позициям ВСУ в Сумской области.

    Целью удара стало сосредоточение живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лосевка, который расположен в 65 километрах северо-западнее города Шостка.

    Сообщается, что удар был нанесен по подразделениям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что ударом были поражены как живая сила, так и военная техника противника.

    Ранее сообщалось, что российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине. До этого ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен пункт запуска дронов-камикадзе в Сумской области.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине

    Сийярто: Венгрия против выделения 20 млрд евро Украине

    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Идея о трате еще 20 млрд евро возмутительна, заявил Сийярто, передает ТАСС.

    «Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – добавил он.

    Ранее Евросовет утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Коментарии (2)
    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

    Коментарии (3)
    17 марта 2025, 21:30 • Новости дня
    Вашингтон подтвердил обсуждение территориальных уступок от Киева

    Белый дом подтвердил обсуждение территориальных уступок от Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом заявил о состоявшихся переговорах представителей США и Украины о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге заявила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева, передает ТАСС. Она уточнила, что данный вопрос обсуждался командой президента США Дональда Трампа и украинцами.

    Ливитт отказалась разглашать подробности и место проведения планируемых линий, отметив невозможность давать дополнительные комментарии до разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, который состоится завтра.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

    Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России, в то время как Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками, сообщили военкоры.

    ВСУ утром выдвинули бронегруппы из Сумской области в направлении стыка границ Курской и Белгородской областей, разминировав небольшой участок на границе в районе Прилесья – Графовки, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Атака началась около восьми утра. В ходе отражения наката российскими войсками были уничтожены танк, боевая машина пехоты и боевая бронированная машина. Пехота противника покинула бронетехнику и пытается атаковать из лесополос.

    По скоплениям войск противника наносится огневое поражение. Оперативная ситуация остается под контролем наших сил.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона подверглись атакам дронов ВСУ, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших нет.

    Также сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, в ходе которой пострадали два мирных жителя.

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области
    Мирошник: Грузины и поляки отличились зверством в Курской области
    ВС России уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
    Харьковчане объединились для мести военкомам
    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан продавливает свою версию «мирного договора» с Арменией

    Последние пункты мирного договора Армении и Азербайджана объявлены согласованными. В Ереване считают, что после подписания документа перед страной откроется перспектива мирного развития на долгие годы, и неважно, что ради этого не удалось соблюсти «идеальные формулировки». Почему даже в таких условиях считать конфликт окончательно урегулированным было бы преждевременно? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............