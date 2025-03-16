Жительница Казачьей Локни заявила об угрозах и убийствах со стороны солдат ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница села Казачья Локня поделилась с РИА «Новости» воспоминаниями о событиях, произошедших во время оккупации. По ее словам, к ней приходил солдат ВСУ, который угрожал ей автоматом и забрал телефон.

По ее словам, местные жители рассказывали, что во время оккупации были убиты трое мужчин. Хотя она лично не видела этих событий, но в селе говорили об этом как о факте.

После пережитых событий пенсионерка была вывезена из Суджанского района и теперь находится в пункте временного размещения (ПВР). Вскоре за ней приехали родные, которые раньше не имели информации о ее местонахождении и состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей. Хинштейн рассказал о первых эвакуированных из Суджи.