Военные и волонтеры эвакуировали 68 жителей Суджи

Tекст: Ольга Иванова

Военные и волонтеры успешно провели эвакуацию 68 жителей Курской области из города Суджи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что по предварительной информации, экстренная госпитализация для эвакуированных не потребовалась.

Эвакуация проводилась в ответ на сложившиеся обстоятельства, требующие немедленной реакции. Хинштейн подчеркнул, что координация между военными и волонтерами была на высоком уровне, что позволило провести эвакуацию быстро и эффективно. Детали о причинах эвакуации пока не разглашаются.

До этого СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск.

Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.