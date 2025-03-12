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Хинштейн рассказал о первых эвакуированных из Суджи
Военные и волонтеры эвакуировали 68 жителей Суджи
В Курской области 68 жителей города Суджи были эвакуированы военными и волонтерами, при этом никому из них не потребовалась экстренная госпитализация.
Военные и волонтеры успешно провели эвакуацию 68 жителей Курской области из города Суджи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что по предварительной информации, экстренная госпитализация для эвакуированных не потребовалась.
Эвакуация проводилась в ответ на сложившиеся обстоятельства, требующие немедленной реакции. Хинштейн подчеркнул, что координация между военными и волонтерами была на высоком уровне, что позволило провести эвакуацию быстро и эффективно. Детали о причинах эвакуации пока не разглашаются.
До этого СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск.
Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».
Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.