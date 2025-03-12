Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.9 комментариев
Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»
Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.
Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В посте отмечается, что бойцы 11 бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.
Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Тьма.
Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.
Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.
Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.