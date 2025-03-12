Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.9 комментариев
Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области
Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области
Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.
Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».
Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.
По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.
Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.
Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.
Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.
В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.
Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.