Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

