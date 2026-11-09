Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
В АТОР опровергли угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа
В АТОР опровергли массовую депортацию россиян из штата Гоа
Организованные путешественники из России не столкнутся с массовой депортацией из индийского штата Гоа, поскольку их отдых проходит строго по плану без нарушений визового режима, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», – заявили в пресс-службе АТОР РИА «Новости».
Представители отрасли подчеркнули, что отдых клиентов туроператоров проходит в штатном режиме и без каких-либо инцидентов.
Ранее сообщалось, что индийские власти якобы инициировали массовую депортацию россиян из Гоа. По предварительным данным, иммиграционная служба начала проверки гостевых домов и частного сектора в Кериме, Мандреме и Пернеме, откуда на родину уже отправили троих путешественников, а еще троих подготовили к высылке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.
В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.
Минтранс заявил в августе о готовности расширить авиасообщение с Индией.