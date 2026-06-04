Москвичка призналась в обмане блогеров на миллионы рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленница, по данным следствия, обманывала блогеров, предлагая им организацию зарубежных туров по рекламным контрактам и партнерским программам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Подозреваемую задержали в Минске, ей 29 лет, обвинение предъявлено по статье о мошенничестве.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Хатуне Аташян. Общая сумма ущерба от ее действий предварительно оценивается более чем в 10 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте приморскую предпринимательницу отдали под суд за хищение 14 млн рублей под видом продажи несуществующих туров.