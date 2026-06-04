Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Москвичка призналась в обмане блогеров на миллионы рублей
Жительница российской столицы, подозреваемая в хищении более 10 млн рублей у блогеров под видом организации заграничных поездок, согласилась с предъявленными обвинениями, сообщили в прокуратуре Москвы, источник сообщил, что речь идет о Хатуне Аташян.
Злоумышленница, по данным следствия, обманывала блогеров, предлагая им организацию зарубежных туров по рекламным контрактам и партнерским программам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемую задержали в Минске, ей 29 лет, обвинение предъявлено по статье о мошенничестве.
Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Хатуне Аташян. Общая сумма ущерба от ее действий предварительно оценивается более чем в 10 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте приморскую предпринимательницу отдали под суд за хищение 14 млн рублей под видом продажи несуществующих туров.