Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве: это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда, от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.0 комментариев
КС разрешил возобновлять закрытые из-за давности уголовные дела
КС подтвердил право потерпевших оспаривать прекращение нераскрытых дел
Прекращение уголовных дел в отношении неустановленных лиц по срокам давности не лишает потерпевших возможности защитить свои права и добиться возобновления производства, постановил Конституционный суд (КС) России.
Конституционный суд России постановил, что прекращение дел в отношении неустановленных лиц не лишает потерпевших возможности добиваться продолжения расследования, передает РИА «Новости».
Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Владивостока. В 2014 году мужчина лишился денег из-за мошенников, однако виновных так и не нашли.
Спустя восемь лет следователь закрыл дело из-за истечения сроков давности. Суды признали это решение незаконным, но следствие получило отказ в возобновлении производства из-за жестких норм кодекса.
Высшая инстанция указала, что закрытие материалов без фигуранта не требует его согласия. «Потерпевшему обеспечиваются право на эффективное расследование, которое должно быть реализовано до истечения сроков давности уголовного преследования, право на возмещение вреда в порядке гражданского судопроизводства, включая доступ к материалам прекращенного уголовного дела для обоснования исковых требований, и право на компенсацию за нарушение разумного срока судопроизводства», – подчеркнул суд.
Теперь при выявлении подозреваемого старые постановления могут быть пересмотрены. Дело заявителя подлежит обязательному пересмотру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России запретил применение общих сроков давности для антикоррупционных исков.
Президент Владимир Путин назвал преступления против человечности единственным исключением для принципа срока давности.
В начале июля глава государства подписал закон о праве жертв мошенников судиться по месту жительства.