Путин: Срок давности не применим только к преступлениям против человечности
Принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности, во всех остальных случаях он необходим, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил о необходимости сохранения сроков давности, сообщается на сайте Кремля.
«Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», – подчеркнул глава государства.
В свою очередь, Александр Шохин предложил активнее использовать залог в качестве обеспечительной меры при экономических правонарушениях. По его словам, РСПП совместно с правительством и правоохранительными органами выработал общее понимание этого вопроса. Сумма залога, по мнению главы союза, должна быть привязана к размеру причиненного ущерба.
Шохин также отметил, что суды редко применяют залог, так как не всегда понимают, какую сумму следует назначать. Он добавил, что вместе с залогом могут использоваться и другие меры пресечения, не связанные с арестом, такие как подписка о невыезде или поручительство.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок.
Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил соответствующий законопроект для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.
В мае текущего года Государственная дума поддержала инициативу об ограничении десятью годами возможности пересмотра итогов продажи государственных активов.