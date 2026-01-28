Путин заявил о роли межконфессионального согласия для стабильности России

Путин: Мир и согласие разных конфессий в России обеспечивают ей стабильность

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что мир и согласие между представителями разных конфессий стали возможны благодаря общей и религиозной культуре народов страны, сообщается на сайте Кремля.

«Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий», – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что каждый народ и каждая конфессия вносят свой вклад в стабильность страны, осознавая важность взаимодействия между этносами и религиями для устойчивости России.

«Это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать», – заверил президент России.

Путин также подчеркнул, что вечные ценности по сути едины для всех народов, а разрушить согласие легко, тогда как воссоздать и сохранить его непросто.

«Во многих странах, думаю, что многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто. Мы вместе, именно вместе, работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны», – заявил Путин.

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями российской еврейской общины.

Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.