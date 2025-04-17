Эксперты: Киев еще почтит память Олеся Бузины

Политолог Корнилов: Убийцы Олеся Бузины обречены на проклятие в веках

Tекст: Андрей Резчиков

«Олесь Бузина – пример человека острого и блестящего ума. Он был готов признавать собственные ошибки, менять взгляды, и его жизненный путь это подтверждает. Он не раз признавался, что в молодости придерживался идей "незалежности" и украинского национализма», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.

«Но, будучи историком, он провел немало времени за архивами и старинными документами. В процессе собственных исследований Бузина стал патриотом единого русского государства. Он мыслил себя малороссом и уже после переоценки мировоззрения написал по-настоящему прорывную книгу-биографию "Вурдалак Тарас Шевченко"», – рассказывает собеседник.

«Труд получился по-настоящему монументальным. Бузина в своей работе использовал воспоминания современников, личные записи поэта. Неудивительно, что именно после этой публикации он стал настоящим врагом украинских националистов. Они неоднократно угрожали ему расправой, но он относился к их выпадам с юмором», – вспоминает эксперт.

«Печально, что Бузина покинул этот мир в самом расцвете творческих сил. Он рассказывал мне, что хочет написать историю белогвардейского Киева, рассказать правду о городе, который покорил воображение Михаила Булгакова. Думаю, рано или поздно его родной Киев почтит память этого гениального журналиста», – добавляет он.

«Конечно, для этого необходимо время. Киев должен успокоиться, прийти в себя. Очнуться от того беспросветного мрака, в который его погрузили постмайданные власти. В конечном счете, Россия сейчас и трудится ради того, чтобы жители тех регионов имели возможность смотреть на собственную историю не сквозь искаженную призму», – говорит собеседник.

«Поэтому улицы Киева обязательно украсит памятник Бузине. А имена его убийц будут преданы проклятью. Все прекрасно знают, кто именно отнял жизнь у этого замечательно историка. Преступники гордились своим подлым деянием, а их сторонники буквально носили подлецов на руках. В этом и есть суть бандеровщины», – уточнил Корнилов.

Олесь Бузина был яркой личностью, вспоминает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру», присутствовавший на вечере памяти Бузины и его матери Валентины Павловны в «Культурном центре на Арбате» в Москве. «Кроме того, он был образцом политического здравомыслия: не переставал повторять, что любить Украину можно и нужно без ненависти к России», – сказал он.

«Эти убеждения и сделали его целью местных националистов. Неудивительно, ведь взгляды Бузины подрывали все основы их человеконенавистнической идеологии. Киевская власть ставит знак равенства между патриотизмом и русофобией. К сожалению, пока ситуация не изменится, наказывать его убийц никто не станет», – рассуждает он.

«Но время расставит все по местам. Отношения между людьми выровняются. Украина придет в чувство. А память о Бузине заиграет новыми красками. В 2014 году нам с ним грозило по десять лет тюрьмы за нашу гражданскую позицию. Уже тогда он проявил себя настоящим борцом, готовы на многое ради собственных идеалов», – заключил Скачко.

Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко (признан экстремистом) назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.

Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигуранта преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.

Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом, за преступление никто так и не понес наказания, а судебный процесс по данному делу не развивается.