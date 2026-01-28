Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии
Песков: Переговоры Путина и президента Сирии пройдут в формате рабочего завтрака
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С рабочим визитом в РФ находится президент Сирии аш-Шараа. И с ним, с Ахмедом аш-Шараа, состоятся сегодня переговоры. Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака и также отдельная беседа президента и господина аш-Шараа», – отметил Песков, передает ТАСС.
Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики 28 января.