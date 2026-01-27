Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.8 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.
Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.
В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.